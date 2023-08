Calciomercato: – 10!

Mancano 10 giorni alla chiusura del calciomercato che avverrà venerdì 1 settembre alle ore 20.

Juve e Toro sono sempre vigili ed attenti alle occasioni che potrebbero venir alla luce in questi giorni.

I bianconeri di Allegri,reduci dall’ottimo esordio in campionato con la rotonda vittoria ad Udine per 3-0,stanno procedendo allo sfoltimento dell’organico:se andrà via Kean arriverà Berardi,se sarà sacrificato Vlahovic si punterà tutto su Lukaku,vero obiettivo di mister Allegri.

In casa granata si mastica amaro per il pareggio casalingo a reti bianche,in casa,contro il Cagliari.Toro con un’ottima difesa ma lento a centrocampo e fiacco in attacco.Un punto da non disprezzare in ottica di proseguimento futuro con vista Europa.Il mercato dovrà portare i giusti accorgimenti che garantiranno i goals.Ecco pronta l’accoppiata Barrow e Miranchuk,reti e fantasia che dovranno far volare il Toro di Juric.

Enzo Grassano

IL TORINESE