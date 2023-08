Il 50enne morto nell’incidente avvenuto a Graglia nel Biellese lascia mogli e due figli. L’uomo, che abitava in paese, era alla guida della sua motoHonda 650 quando, per cause da accertare , si è schiantato contro un tir fermo nelle vicinanze dello stabilimento Lauretana. Disarcionato il centauro e’ caduto a terra a distanza di metri dal punto della collisione.

