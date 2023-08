Colto da malore si schianta contro un muro e muore

Era molto noto a Venaria per il suo impegno nel Movimento 5 Stelle e Pd, e come presidente del “Comitato Salvaguardia Defunti Cimiteri di Venaria e Altessano”. Il 72enne Valter Perin è morto ieri martedì 22 agosto 2023, in un incidente stradale avvenuto a Venaria in corso Matteotti, all’altezza del civico 70, mentre era alla guida di una Fiat 500 XXL. Si stava dirigendo verso il cimitero di Venaria provenendo quando è stato colto da malore, ha perduto il controllo dell’auto finendo contro un muro.

IL TORINESE