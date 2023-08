Bimba di sei anni chiama i carabinieri: “Papà sta picchiando la mamma”

Il papà picchiava la mamma, così la bimba di sei anni ha preso il cellulare della madre per chiamare il 112. La mamma, di 39 anni, era stata picchiata dal marito, di un anno più giovane, tornato a casa ubriaco, a Vinovo. I carabinieri hanno arrestato il marito, mentre la donna e la piccola sono state portate in ospedale per controlli.

