TOdays Festival, da venerdì 25 agosto un fine settimana di musica non-stop con 121 artisti

Continuano le grandi emozioni dell’estate torinese. Mentre al Pala Gianni Asti le più forti squadre nazionali di pallavolo femminile si contendono la coppa dei campionati europei, parte il conto alla rovescia per il Todays Festival, che da venerdì 25 a domenica 27 agosto porterà a Torino 121 artisti provenienti da 29 diversi Paesi.

Il 25 agosto, a inaugurare TOdays nel main stage del prato verde di sPAZIO211 sarà il duo King Hannah, formato dalla cantante e chitarrista gallese Hannah Merrick e dal chitarrista di Liverpool Craig Whittle. Il cantante newyorkese Tim Harrington farà il suo debutto in Italia, seguito dai Wilco, vincitori di due Grammy Awards ed eredi del sound americano.

Sabato 26 agosto i Verdena travolgeranno il pubblico con la loro energia, per poi lasciare la scena al duo inglese Sleaford Mods, voce ruvida e feroce della working class.

Domenica 27 agosto si esibiranno i Porridge Radio, una delle band più sorprendenti e vitali nel panorama della musica alternativa, mentre la chiusura del festival sarà affidata alle note della band Christine And The Queens, nuova voce del pop rock europeo, per la prima volta in Italia con il suo ultimo e uno spettacolo esclusivo che dai palchi principali di Coachella a Glastombury arriverà fino a Torino.

Todays è anche formazione per i giovani, grazie al progetto TOdays per Torino Futura, ideato e promosso dagli assessorati alla Cultura e ai Giovani. In una serie di appuntamenti gratuiti dal titolo “Sessant’anni dagli anni Sessanta” e organizzati da TOLAB, la sezione educational del festival, opinion makers, giovani artisti, music tellers, giornalisti e produttori di giovani talenti si incontreranno al Mercato Centrale Torino per raccontare i cambiamenti degli ultimi sei decenni in campo musicale, artistico e sociale e per discutere sull’evoluzione della musica, delle professionalità ad essa legate, del gender gap, degli spazi urbani, della cultura. A Cascina Marchesa, nella Circoscrizione 6, avranno luogo invece attività laboratoriali, masterclass, contest e workshop dedicati a giovani e giovanissimi realizzate da enti e realtà del territorio. Tra queste anche una mostra intitolata Stolen Moments, di Paolo Brillo e a cura di Luca Beatrice, dedicata a Bob Dylan e altre icone della musica, che sarà inaugurata venerdì 25 agosto alle 16.30 e che sarà accessibile dal 25 al 27 agosto in orario 14-18.

