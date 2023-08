18 agosto 2004: esordio di Lippi come CT dell’Italia

Accadde oggi

La Nazionale di calcio italiana è sempre protagonista nel mondo del calcio,nel bene e nel male, dal punto di vista dei risultati.

Proprio in questi giorni di calura agostana sono avvenute le dimissioni, all’improvviso,del ct Mancini ed il suo posto dovrebbe esser preso dal disoccupato,per scelta, Spalletti appena laureatosi campione d’Italia alla guida del Napoli: però se vorrà accettare l’incarico dal presidente della FIGC Gravina dovrà pagare al Napoli una penale di 3 milioni di euro,come da contratto stipulato con il presidente degli Azzurri campani De Laurentiis.

Torniamo indietro nel tempo,al 18 agosto del 2004:fa il suo esordio come ct della nazionale Marcello Lippi.

Nonostante un deludente KO contro l’Islanda,vincitrice per 2-0, l’Italia di Lippi metteva il primo mattoncino verso la conquista del Mondiale di Germania 2006.

Ricordiamo la primissima formazione del tecnico toscano.

Schema di gioco

4-3-1-2

Buffon

Oddo, Nesta, Materazzi Zambrotta

Gattuso, Volpi e Perrotta

Fiore

Bazzani-Di Vaio.

Enzo Grassano

