Luciano Spalletti è il nuovo ct dell’Italia

Calciomercato

Lazaro al Toro!

È sempre calciomercato,ogni momento è buono per aggiornare gli organici delle squadre di calcio della Serie A,B e C.

La notizia odierna più importante è senz’altro quella che riguarda la Nazionale Italiana di calcio.

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico.

Fresco campione d’Italia con il Napoli,l’allenatore toscano non vede l’ora di cominciare questa nuova bellissima ed intrigante avventura calcistica.L’annuncio ufficiale è stato dato,poco fa,dal raggiante Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Il nuovo ct sarà presentato l’1 settembre.

Altra notizia importante riguarda il Toro che assesta il quarto colpo importante di mercato:acquistato dall’Inter il terzino Valentino Lazaro,gradito ritorno caldeggiato dal mister Juric.Costo dell’operazione 4 milioni di euro.

Enzo Grassano

IL TORINESE