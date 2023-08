Il popolo bianconero allo Stadium: “Noi Lukaku non lo vogliamo”

Quando la partita tra la Juventus Black di Massimiliano Allegri e la Juventus White di Massimo Brambilla stava per iniziare, molti dei ventimila spettatori dello Stadium hanno inviato un messaggio chiaro alla dirigenza. “Noi Lukaku non lo vogliamo” hanno urlato in coro dagli spalti. Il popolo bianconero non digerisce l’eventuale ingresso in squadra dell’ex interista.

