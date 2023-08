L’Accademia dei Folli a caccia di talenti under 35

La compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli presenta RE.B.U.S. 2.0 – CityTelling, progetto culturale vincitore del bando “Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo!” della città di Torino che mira a valorizzare il patrimonio culturale immateriale attraverso musica, teatro e storytelling. In programma, da settembre a dicembre 2023 diversi eventi e iniziative che coinvolgono il territorio della Circoscrizione 6 di Torino: una rassegna di spettacoli teatrali, laboratori di musica e storytelling nelle scuole primarie, un podcast che racconta i luoghi del territorio, una giornata di narrazione della Circoscrizione 6, una residenza artistica e opportunità per giovani artisti locali. Rivolto alle giovani generazioni, il progetto si focalizza sulla formazione, l’avvicinamento culturale e lo sviluppo di competenze artistiche grazie a percorsi formativi. L’obiettivo è rafforzare l’offerta culturale nelle periferie, promuovendo azioni di riequilibrio territoriale e valorizzazione delle competenze artistiche. Call for artists: aperti fino al 10 settembre i bandi per diverse figure professionali Citytelling si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani talenti verso le professionalità in ambito artistico e culturale. Per questo motivo, con il filone Citytalent, l’Accademia dei Folli è alla ricerca di giovani artisti under 35 che vogliano svolgere un’esperienza formativa e professionale, guidati da esperti del settore. Nello specifico si prevede: Music CityTalent Contest: per fonici e sound designer Writing CityTalent Contest: per scrittori e drammaturghi Art CityTalent Contest: per grafici e illustratori Residenza artistica per una compagnia teatrale Gli artisti di ciascuna categoria verranno selezionati da una commissione composta da professionisti e esperti dell’ambito di riferimento, appartenenti a diverse organizzazioni che collaborano al progetto. In palio per gli artisti selezionati: 1 Fonico/a: 40 ore retribuite per attività CityPodcast e CityShow 1 Sound Designer: 40 ore retribuite per attività CityPodcast e CityShow 1 Grafico/a: 40 ore retribuite per la comunicazione del progetto 1 Scrittore/Drammaturgo: 60 ore retribuite per CityPodcast e CityShow 1 Compagnia teatrale: messa in scena di Le periferie invisibili, spettacolo in parte scritto dai giovanissimi abitanti della Circoscrizione 6 e rielaborato da un drammaturgo. La compagnia avrà l’opportunità di lavorare in residenza artistica – tutorata da un regista senior – all’interno del Teatro Studio Bunker. Con CityTalent l’Accademia dei Folli vuole far crescere la prossima generazione di artisti, creando un incubatore di talenti che fornisce le risorse, la guida e le opportunità necessarie per aiutare i giovani artisti a crescere e prosperare nel loro campo. Attraverso le call for artists e la residenza artistica, CityTalent crea un ponte tra l’educazione formale e il mondo professionale, offrendo una piattaforma per l’innovazione, la collaborazione e l’apprendimento pratico. Un percorso attraverso il quale giovani talenti possono sviluppare competenze, esplorare nuove idee e contribuire attivamente alla scena culturale del territorio della Circoscrizione 6 di Torino. Le call for artists sono disponibili sul sito www.accademiadeifolli.com. La scadenza per l’invio delle candidature è domenica 10 settembre 2023. CityTelling – il progetto CityTelling è un progetto partecipativo che coinvolge attivamente la comunità locale, offrendo nuove opportunità per i giovani e favorendo lo sviluppo di competenze nel rispetto del patrimonio territoriale. La collaborazione con scuole, centri interculturali, associazioni, compagnie teatrali e istituti di formazione artistica rende il progetto un network ampio e sinergico. CityTelling rappresenta una svolta significativa nella promozione e nella valorizzazione del territorio, attraverso una modalità di comunicazione innovativa e coinvolgente. Ciò che rende unico il progetto è il processo di co-creazione delle attività proposte, coinvolgendo le comunità del territorio, a partire dai giovanissimi, attraverso una narrazione dei luoghi realizzata direttamente dei bambini delle scuole primarie. Citytelling punta dunque a rafforzare l’identità culturale in periferia e a favorire lo sviluppo di competenze e opportunità occupazionali, rispettando la cultura e la storia del territorio. I filoni del progetto: CityLab: 6 laboratori di musica e storytelling per scuole primarie, più un workshop rivolto agli insegnanti. CityShow: una rassegna teatrale con 5 spettacoli che esplorano il tema La città da punti di vista differenti. CityTalent: una residenza artistica per giovani compagnie e 4 call for artist, opportunità per giovani artisti under35 che sfoceranno in esperienze lavorative in diversi ambiti artistici. CityTalk: una giornata di narrazione divulgativa della Circoscrizione 6, dei suoi luoghi e della sua storia. CityPodcast: 6 episodi che raccontano diversi luoghi del territorio e li rendono “parlanti”, realizzato dalle classi partecipanti all’attività CityLab. RE.B.U.S. 2.0 – CITYTELLING un progetto ACCADEMIA DEI FOLLI compagnia di musica-teatro (soggetto proponente) Collaboratori Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino Centro Interculturale della Città di Torino Circolo dei Lettori di Torino Circoscrizione 6 di Torino Comune di Bardonecchia Estemporanea Istituto Comprensivo Corso Vercelli (complessi Sabin e Marchesa) Istituto Comprensivo Aristide Gabelli Istituto Comprensivo Ilaria Alpi Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta APS L’Indice dei Libri del Mese Orchestra Filarmonica di Torino Piemonte Movie Scuola Internazionale di Comics Torino Thunder Communication Coordinatore e direttore artistico Carlo Roncaglia Dramaturg Emiliano Poddi organizzazione generale Claudia Esposito, Rossella Cavagliato comunicazione Claudia Esposito, Thunder Communication fotografie Paolo Formica riprese video Enrico De Lotto grafica Andrea Pagliardi