Metro, il sindaco di Rivoli: “prossima tappa il centro città”

Si è concluso lo scavo della galleria che collega l’attuale capolinea della metropolitana di Torino, Fermi, con la futura fermata Cascine Vica, su corso Francia, all’altezza della tangenziale.

– Il tunnel lungo circa 3,4 km è stato scavato con metodo tradizionale senza l’ausilio della ‘talpa’.

– L’escavazione che passa al di sotto della ferrovia Torino- Modane, ha previsto una doppia curva a forma di S prima di immettersi in corso Francia.

Alle stazioni già esistenti si aggiungeranno: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica ed il parcheggio di interscambio a Cascine Vica.

A Certosa e Collegno Centro è in corso la posa degli impianti.

Sono oltre 200 le persone impiegate sul prolungamento della linea 1.

Spruzzi di spumante ieri sugli operai che hanno abbattuto l’ultimo diaframma dopo due anni di lavoro.

“Questo è il risultato della buona politica – ha affermato Andrea Tragaioli Sindaco – e siamo ottimisti anche per il futuro della Metro, che dovrà arrivare fino al centro di Rivoli. Il progetto definitivo è già stato presentato. Oggi è fondamentale ringraziare gli ingegneri, i lavoratori che sono ogni giorno protagonisti dell’evoluzione di questo scavo, i cittadini che sono consapevoli dell’importanza della Metropolitana e le istituzioni per il lavoro congiunto che permette di proseguire in una prospettiva di sviluppo del territorio.”

La cerimonia ha visto la partecipazione di Stefano Lo Russo, sindaco della Città metropolitana di Torino, del Presidente e Amministratore Delegato Infra.To Bernardino Chiaia, degli assessori regionali Andrea Tronzano e Fabrizio Ricca; del sindaco di Collegno Francesco Casciano e del vicesindaco di Rivoli Laura Adduce.

Presenti anche per l’Amministrazione Comunale di Rivoli l’assessore Alfonso Lettieri ed il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Calosso.

IL TORINESE