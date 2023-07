Dazn regala i tagli di capelli iconici del calcio. Anche a Torino

Tutti gli appassionati di calcio potranno ispirarsi ai tagli e ai colori di capelli dei propri giocatori preferiti. Appuntamento lunedì 24 luglio a Roma e Milano e giovedì 27 a Napoli e Torino

MILANO, 21 luglio 2023 – La passione per il calcio, si sa, continua anche fuori dal campo, con conversazioni, modi di dire, nuovi linguaggi che fanno rivivere le emozioni di questo sport in ogni momento. E perché no, anche con gesti che avvicinano ancora di più i tifosi alla propria squadra del cuore e ai propri calciatori preferiti: una vera e propria fede calcistica che diventa parte integrante della vita quotidiana.

Per celebrare il ruolo del calcio nella vita dei tifosi, DAZN dà il via all’iniziativa “DAZN ti regala i tagli iconici del calcio”, dedicata a tutti i fan che quest’estate vorranno replicare i look dei loro beniamini.

Sono numerose le stelle del calcio che negli anni sono diventate vere e proprie icone di stile, spesso grazie alle loro ‘acconciature’ audaci e intraprendenti, talvolta eccentriche. E quest’estate, tutti i tifosi che vorranno ricreare i look dei giocatori e delle legend del grande calcio italiano e internazionale potranno farlo nei “Barber Sport” brandizzati DAZN: dalle tinte creative del difensore del Milan Theo Hernandez, all’iconico taglio dell’attaccante dell’Inter Lautaro, fino agli hair style stravaganti di Pogba. Ma anche i tagli più cool come quello di Dybala e Giroud, senza dimenticarsi degli stili delle vere e proprie leggende, dal più classico di Totti fino all’indimenticabile “taglio a mezzaluna” del Fenomeno.

Lunedì 24 luglio sarà la volta di Roma e Milano, mentre giovedì 27 luglio toccherà a Napoli e Torino. Chiunque vorrà, potrà dunque recarsi nei barbieri selezionati, con o senza prenotazione, e richiedere gratuitamente i tagli e le colorazioni di capelli disponibili tra quelli dei giocatori più amati di oggi e del passato.

Di seguito i Barber Sport scelti per l’iniziativa DAZN ti regala i tagli iconici del calcio:

ROMA – 24 LUGLIO

Barber Shop: I Testardi Viale Libia

Via Antrodoco, 5

Tel: 06 86921 356

MILANO – 24 LUGLIO

Barber Shop: Loffre Barbershop Milano

Via Giuseppe Giacosa, 50

Tel: 3337774211

NAPOLI – 27 LUGLIO

Barber Shop: Xenon Group

Via Maddaloni, 3

Tel: 081 2528247

TORINO – 27 LUGLIO

Barber Shop: Barberia Alessio Buccheri

Via della Rocca 37/b

Tel: 347 9293733

La realizzazione dei pop up shop delle 4 giornate-evento è stata affidata da DAZN all’agenzia WLA, da un concept di Dentsu Creative.

