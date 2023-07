I moduli del calcio. Quarta puntata

Oggi si chiude il nostro viaggio calcistico per quanto concerne i moduli più utilizzati nelle partite di pallone. Il calcio con la difesa a 5.

Nei moduli tattici di calcio con la difesa a 5 vengono schierati 5 difensori in campo, con tutte le variabili del caso. Questi schemi di calcio hanno tra i più utilizzati le combinazioni 5-3-2 e 5-3-1-1 che in fase d’attacco diventano 3-5-2 e 3-4-2-1.

I tre difensori centrali coprono centrocampisti e terzini che sono votati, prevalentemente, all’attacco:le 2 punte possono essere entrambi attaccanti puri,oppure una mezz’ala che gioca alle spalle del centravanti.

I due terzini devono aver spiccate capacità sia offensive che difensive, veri motorini perpetui a macinare chilometri sulle rispettive fasce di competenza. A centrocampo abbiamo un centrocampista regista centrale affiancato, ai lati da una mezz’ala a destra di piede destro ed un’altra a sinistra di piede sinistro.

