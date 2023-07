Maxi sequestro di hashish e cocaina

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Torino ha eseguito le misure cautelari su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di persone, sospettate di gestire un giro commerciale di ingenti quantitativi di hashish e cocaina a Torino e nella prima cintura, in particolare a Nichelino.

I provvedimenti restrittivi sono stati disposti dopo lunghe e complesse indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino e hanno riguardato 9 persone, tutte rintracciate sul territorio nazionale, 6 in provincia di Torino e 3 in altre province. Per la realizzazione della fase esecutiva, sono stati impiegati complessivamente circa 100 uomini della Polizia di Stato. Sequestrati 60 chili di droga per il valore di oltre 60 mila euro.

