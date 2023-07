Donna aggredisce e ferisce il marito a coltellate

Una donna di 55 anni è accusata di tentato omicidio per aver aggredito e ferito con un coltello il marito 58enne. L’episodio è accaduto in uno stabile in via Nitti 36, a Torino. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una lite. Gli agenti della polizia intervenuti hanno arrestato la donna.

IL TORINESE