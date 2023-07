Nitto Atp Finals: la Mole si illumina per Alcaraz, primo qualificato

È Carlos Alcaraz il primo tennista qualificato matematicamente per le Nitto ATP Finals, che andranno in scena al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre per la terza edizione. Per omaggiare il suo risultato la Città di Torino e la Federazione Italiana Tennis e Padel questa sera alle 22 proietteranno il volto del tennista su uno dei luoghi simbolo della Città, la Mole Antonelliana.

