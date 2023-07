Giachino: “La questione autostrade ritorna centrale”

La questione autostrade ritorna centrale per il futuro dei trasporti e della economia del Paese. Paghiamo le colpe di chi non ha fatto le manutenzioni straordinarie ma paghiamo anche i gravi errori politico strategici sulle infrastrutture degli anni 70.

L'incidente , per fortuna non tragico, di domenica scorsa sulla A12 che sta causando code chilometriche per i turisti ma soprattutto per la economia del nostro Paese che da almeno un anno cresce più delle altre economie europee ma per recuperare il gap degli ultimi vent'anni ci vorrà molto tempo e stabilità di governo.

Come ha detto il Vice Ministro RIXI il 55% della nostra rete autostradale è vecchio, costruito cioè negli anni 60. E per fortuna le autostrade del mare, che sbloccai nel 2008 durante la mia esperienza organizzativa, hanno trasferito strutturalmente una parte del traffico verso la Spagna che da oltre 10 anni salpa con la nave da Livorno e raggiunge Barcellona.

Paghiamo caro il blocco della costruzione delle autostrade del 1975 voluto da un emendamento comunista ispirato dall’on. Lucio Libertini.

Già quando venne decisa la costruzione della Autostrada del sole la sinistra del PCI non ne capiva la necessità. Negli anni 61-62 , su l’Unita’ si chiedeva che, in alternativa alle autostrade, la costruzione di Scuole e Ospedali. Cosi nel 1964 il giorno della inaugurazione della Autostrada del Sole sulla prima pagina della Unità ci si chiedeva ancora della sua utilità. Appena ve ne furono le condizioni, la sconfitta della DC alle amministrative del 1975 e la presa di distanza del PSI di De Martino, il PCI presento’ un emendamento nel corso della discussione della Legge Bucalossi sull’uso del suolo col quale si bloccava per legge la costruzione delle autostrade. Questa norma verrà soppressa dal Governo Amato solo nel 2001. Ecco spiegato il ritardo del nostro Paese nella dotazione infrastrutturale . Un ritardo che ci è costato molto dal punto di vista economico perché la lentezza dei trasporti merci o della logistica ha un costo così come la congestione del traffico ha sicuramente inciso nella lotta alla incidentalità stradale e nella attrattivita’ economica.

Negli anni 2000 la esplosione del Movimento NoTav, No Gronda etc ha bloccato la costruzione di altre infrastrutture strategiche causando la minore crescita della economia e del lavoro del nostro Paese, come la TAV, la Gronda di Genova etc. Dopo il 2011 la costruzione di infrastrutture e’ nuovamente diminuita.

Solo con la nostra grande Manifestazione SITAV torinesi del 10 Novembre 2018 si è interrotta questa opposizione plasticamente evidenziata dal voto del Senato del 7,8.2019 largamente contrario alla mozione No Tav dei cinque stelle. Senza quel Movimento SITAV il Governo Conte prima e Draghi poi non avrebbero dato così tanto spazio alle infrastrutture nella scrittura del PNRR.

Ora il nuovo Governo deve , nell’interesse nazionale, sbloccare e accelerare la costruzione della TAV , della Gronda di Genova etc. Trasporti e logistica competitività contribuiscono ad attrarre nuovi investimenti produttivi di cui abbiamo bisogno come il pane. D’altronde lo si vede proprio nel porto di Genova dove la decisione di costruire la nuova Diga e il completamento dei lavori del Terzo Valico stanno attirando tutti i grandi operatori mondiali dello shipping a investire nel porto , come se nella mia Torino a Mirafiori arrivassero investimenti di produttori esteri di auto .

Ora non possiamo più perdere tempo , aumentare gli investimenti pubblici da inoltre un forte contributo alla maggiore crescita della nostra economia e rilancerebbe il Vecchio Triangolo Industriale che negli ultimi anni è stato sopravanzato dal Nord Est.

Mino GIACHINO

Presidente di SAIMARE spa

