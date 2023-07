Ultimi giorni raccolta firme per i Referendum contro l’invio di armi all’Ucraina

Bravi (PdF): “Firmare per i referendum è un segnale forte contro la guerra”

“Firmare per i referendum contro l’invio di armi all’Ucraina costituisce un segnale forte contro la guerra – ha osservato Carlo Bravi, del Popolo della Famiglia Piemonte – che è assolutamente importante giunga al Governo Meloni e alla sua maggioranza parlamentare, impegnata fin da quando era ancora all’opposizione nell’inviare verso Kiev ogni tipo di munizione e sistema d’arma, oltreché finanziamenti a palate“.

“Le ragioni di fondo a favore dei quesiti referendari promossi dal gruppo Generazioni Future – osserva Bravi – risiedono anzitutto nell’articolo 11 della nostra Costituzione Repubblicana, in base al quale l’Italia non solo non fa ricorso alla guerra, ma la ‘ripudia’proprio, e quest’espressione così forte ed icastica tronca alla radice qualsiasi interpretazione ‘elastica’ dell’affermazione costituzionale, collocando la massiccia fornitura di armi all’Ucraina che il governo Meloni sta portando avanti in una chiara violazione della nostra Cartafondamentale“.

“Una seconda ragione di sostegno – prosegue Bravi – risiede nella scelta delle priorità nell’azione di governo rispetto alla situazione dei cittadini: l’inflazione sta divorando rapidamente il potere d’acquisto degli italiani, un quarto dei quali è ormai al di sotto della soglia di povertà e lotta ogni settimana per sopravvivere e non finire per strada (o per smettere di restarci), mentre un terzo dei nostri connazionali ormai rinuncia a curarsi: non ci sembra davvero che all’Italia oggi ‘avanzino risorse’ per armare fino ai denti un paese che non è neppure nostro alleato, men che meno che ‘avanzino’ TREDICI miliardi di euro di spese militari AGGIUNTIVE programmati ogni anno dalla maggioranza di CentroDestra“.

“Esorto quindi ogni cittadino a firmare per tali referendum, ormai solo più online al sito web generazionifuture.org – ha concluso Bravi – come ha fatto ogni membro maggiorenne della mia famiglia: non possiamo mancare a questa preziosa opportunità per tentare di arginare la deriva bellicista del governo e dell’intera Unione Europea, che rischia di trascinare l’intero continente nel vortice di una guerra generalizzata“.

IL TORINESE