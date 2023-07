Gallo (Pd): “La maggioranza assente in Consiglio regionale”

“ MANCA IL RISPETTO PER L’ISTITUZIONE”

11 luglio 2023 – “La seduta di Consiglio regionale, fortemente voluta dal centrodestra per procedere alle nomine e approvare provvedimenti urgenti non è riuscita a decollare fino quasi alle ore 12 a causa dell’impossibilità da parte della maggioranza di garantire il numero legale. Un fatto assurdo che si è ripetuto durante l’intera legislatura e che denota mancanza di interesse per i lavori dell’Aula e per l’Istituzione. A questo si aggiungono anche le continue assenze degli Assessori. Oggi i Consiglieri regionali si sono trovati senza interlocutori della Giunta con i quali confrontarsi. E purtroppo non è stata la prima volta” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

