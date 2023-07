Accadde oggi Campioni del mondo!

L’italia di Bearzot vince a Madrid il campionato del mondo di calcio.L’urlo epico di Tardelli nella finale,la gioia sfrenata del Presidente Pertini in tribuna,la telecronaca emozionante di Nando Martellini in TV,tutti gli ingredienti meravigliosi che ricordano quel mitico 11 luglio del 1982. Partita sfavorita, dopo un primo turno mediocre con tre pareggi, la squadra si riprende al secondo grazie soprattutto agli exploit del centravanti Paolo Rossi.Battute Argentina,il favoritissimo Brasile,la sorpresa Polonia.Poi la storica finale che si disputa al Santiago Bernabeu di Madrid: la squadra di Bearzot sconfigge per 3 a 1 la Germania Ovest. Segnano Rossi, Tardelli, Altobelli e per la terza volta l’Italia è campione del mondo.

Quanta emozione che rimane dentro di noi, soprattutto per chi ha vissuto quei momenti da tifoso festante!Poi arriverà il quarto titolo nel 2006,con eguale gioia ed emozione:ma quella è un’altra storia.

Enzo Grassano

IL TORINESE