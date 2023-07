Pillole di calciomercato Juve e Toro

Il primo luglio è cominciato il calciomercato che chiuderà il 31 agosto.Juve e Toro sono al massimo della loro operatività per costruire due squadre all’altezza delle rispettive ambizioni:i bianconeri per vincere il campionato i granata per tornare in Europa.

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus:arriva dopo nove anni trascorsi al Napoli dove ha vinto lo scudetto l’anno scorso.Obiettivo principale: sfoltire l’organico ed acquistare,al giusto prezzo,giocatori adatti al modulo di gioco dell’allenatore Allegri.

Il Toro ha cominciato la campagna acquisti in maniera positiva:presi Popa,Haveri e Bellanova, rispettivamente portiere,terzino sinistro e terzino destro prospetti sempre giovani come da richiesta del tecnico Juric.Arriverà,a breve,il terzino sinistro Doig dal Verona.Dopodochè si proverà ad acquistare i due trequartisti Vlasic e Miranchuk(Praet l’alternativa), così la squadra titolare sarà già pronta per il nuovo campionato.Il direttore sportivo granata Vagnati ha cominciato il suo lavoro in maniera svelta ed egregia.

Enzo Grassano

IL TORINESE