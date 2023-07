La Mandria, Canalis (Pd): “Urgente riqualificare le serre abbandonate”

Nel cuore del Parco, due serre di 3.000 metri quadri di proprietà regionale sono in stato di abbandono. La Giunta Cirio consideri un rilancio della Mandria congiuntamente a Stupinigi.

4.7.2023 – Dal 1976 la Regione Piemonte è proprietaria del Parco La Mandria, il più grande parco cintato d’Europa, gestito dall’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, che gestisce anche il Parco naturale di Stupinigi. Proprio per il collegamento con le altre regge sabaude ed in particolare con Stupinigi, auspichiamo che la Giunta Cirio metta mano ad un rilancio congiunto che non dimentichi La Mandria.

Soprattutto, ci sta a cuore la riqualificazione delle due serre semiabbandonate nel Borgo Castello della Mandria, un progetto in vetro ed acciaio che doveva diventare un museo del paesaggio, ma che è rimasto a metà e oggi versa in stato di forte degrado, alla vista dei numerosi turisti.

Secondo il progetto le due strutture, collocate in fila, dovevano essere una moderna riedizione della Galleria di Diana.

Nel rispondere al mio question time odierno, la Giunta si è mantenuta sul vago. Speriamo invece che il progetto possa ripartire al più presto!

Monica CANALIS – Consigliera regionale PD

