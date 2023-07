Novità importante dalla prossima stagione calcistica 2023/24.Tutti i calciatori potranno scegliere il loro numero dal 1 al 99 escluso l’88. L’indicazione è arrivata direttamente dal governo nella persona del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha siglato con il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, una dichiarazione d’intenti per portare avanti anche nel mondo del calcio la lotta contro l’antisemitismo

Vietato il numero 88 sulle maglie dei calciatori.Il motivo è netto e chiaro.Questo numero è collegato direttamente con il regime nazista ed è il codice utilizzato da gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto al Fuhrer. La frase «Heil Hitler» viene spesso abbreviata con le lettere iniziali HH. L’H è l’ottava lettera dell’alfabeto e per questo l’88 avrebbe,anzi,ha lo stesso significato di HH per i neonazisti.

Per questo motivo a partire dalla prossima stagione 2023/2024 nessun calciatore potrà più indossare questo numero sulla propria maglia.

Decisione giusta e sacrosanta.

