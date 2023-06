Merlo e Maurino: Turismo e Via Lattea, cresce l’offerta estiva

Diversificata e intergenerazionale.

“Cresce e si diversifica l’offerta turistica estiva di Pragelato e tutto il comparto territoriale della Via

Lattea. Un turismo, quello delle cosiddette ‘montagne olimpiche’, che non si qualifica solo più per

la sua ricca e suggestiva stagione invernale. Anche se l’industria della neve conserva un marchio

di straordinaria importanza e non solo per il suo indotto ma anche, e soprattutto, per le migliaia di

lavoratori che ruotano attorno a quel settore produttivo ed economico.

Ma è proprio la stagione estiva che ormai caratterizza questo territorio, tanto sul versante turistico

quanto su quello sportivo. Un turismo, appunto, con un’offerta diversificata, plurale ed

intergenerazionale che punta a soddisfare una moltitudine di persone e di tutte le età. Dal golf di

qualità all’Assietta, dalla Gran Fondo a vari tornei estivi di varie specificità, sono molti gli eventi

sportivi che si susseguono nei paesi della Via Lattea. Oltre ad un turismo studiato e progettato per

le famiglie, il cosiddetto ‘turismo lento’, ma funzionale ad una riscoperta degli aspetti culturali,

storici, paesaggistici, naturalistici ed enogastronomici di questi territori.

Insomma, un turismo che copre ormai l’intero anno e che punta, deliberatamente, ad unire la

storica caratteristica e specificità degli sport invernali ad un’offerta basata prevalentemente sulla

ricchezza storica, culturale e climatica del territorio.

Un turismo, infine, che proprio quest’anno – stando alle prenotazioni – registrerà un massiccio

incremento delle presenze rispetto agli anni scorsi e che, di conseguenza, conferma l’efficacia

delle scelte politiche e strategiche fatte dalle singole amministrazioni comunali”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

Mauro Maurino, Vice Sindaco Pragelato.

IL TORINESE