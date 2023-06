Che bella l’Italia dei giovani! Italia-Svizzera 3-2

Pirola Gnonto Parisi (Italia) Imeri Amdouni (Svizzera) Pronto riscatto della nostra Under 21 dopo la sconfitta immeritata, all’esordio,contro la Francia.Una bella vittoria contro la Svizzera,mai doma:gli azzurrini prima dominano portandosi sul 3-0 nel primo tempo, poi soffrono e subiscono,nel secondo tempo,il ritorno della Svizzera che riapre subito il match con Imeri e Amdouni e manda in tilt gli uomini di Nicolato, che rischiano di subire il pari in un paio di circostanze. L’Italia aggancia la Svizzera in classifica e ora dovrà battere la Norvegia per qualificarsi.

Enzo Grassano

IL TORINESE