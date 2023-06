Europei calcio under 21 in Romania e Georgia Svizzera-Italia

Domenica 25 giugno ore 18

Stadio Cluj in Romania

È già una gara decisiva(la seconda delle tre totali del girone di qualificazione) quella contro la Svizzera per gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Dopo la prima gara contro la Francia di giovedì sera,persa immeritatamente con la clamorosa svista del gol non dato all’italia, Sandro Tonali e compagni sfideranno la forte Svizzera, mentre alle ore 20.45 si andrà a concludere la seconda giornata con un interessante Francia-Norvegia.

La vittoria è d’obbligo per qualificarsi ai quarti di finale

Ricordiamo che si qualificano le prime due classicate dei quattro gironi

Formazioni

SVIZZERA UNDER 21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Ct: Rahmen.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato

Enzo Grassano

IL TORINESE