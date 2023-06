Val Susa, Forza Italia: due giorni di mobilitazione per il tesseramento

CESANA TORINESE – ” Il 24 e il 25 Giugno Forza Italia sarà impegnata in una due giorni di mobilitazione nazionale in tutta Italia per le Giornate del Tesseramento e innanzi tutto per rendere omaggio e ricordare il nostro amatissimo Presidente Silvio Berlusconi “. È quanto si legge in una nota dell’esponente di Forza Italia Alberto Colomb, coordinatore di Forza Italia Alta Val di Susa e commissario cittadino del partito a Susa che presenta il programma della due giorni piemontese in Alta Val di Susa a Cesana Torinese che vedrà questo week-end l’organizzazione di un gazebo a partire dalla tarda mattinata di sabato 24 Giugno e durante l’intera giornata di domenica 25 Giugno in piazza Vittorio Amedeo.

“La nostra volontà è portare avanti le battaglie di Forza Italia, orgogliosi della nostra storia e di quanto fatto dal Presidente Berlusconi, fiduciosi e ottimisti per il futuro perché i valori che Silvio Berlusconi ci ha insegnato negli anni vanno avanti con noi, ora è il momento di rilanciare l’azione di Forza Italia, ci aspettano sfide molto importanti, prima fra tutte le elezioni europee del prossimo anno e abbiamo il dovere di arrivarci uniti e determinati per ottenere il miglior risultato possibile. Questo lo dobbiamo innanzi tutto a Silvio Berlusconi, ai tantissimi italiani che credono e si riconoscono nei nostri valori e vorranno dare il loro contributo per rendere Forza Italia protagonista, determinante e vincente”.

“Andiamo avanti per essere ancora protagonisti, andiamo avanti per realizzare il grande sogno del Presidente Berlusconi di un’Italia migliore e più giusta, di un’Italia altruista e solidale, cristiana, liberale e garantista. In particolare mi rivolgo ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi under 35 che si riconoscono nel nostro progetto di centrodestra e nella vita straordinaria di Silvio Berlusconi, oggi nel corso dell’Assemblea Nazionale del movimento giovanile di Forza Italia – prosegue Alberto Colomb – è stato presentato il nuovo simbolo di Forza Italia Giovani e abbiamo deciso di inserirvi il nome del Presidente Berlusconi, i giovani e le loro esigenze sono sempre stati per lui una priorità. Un Paese che rinuncia ad investire sui propri giovani è un Paese che non ha futuro, amava ripetere. Silvio Berlusconi si è battuto per dare loro la possibilità di realizzare i loro sogni e noi vogliamo continuare su questa strada. Invito le ragazze e i ragazzi del nostro territorio e di Susa a partecipare alle Giornate del Tesseramento di Forza Italia per aderire a Forza Italia e dare ancora maggiore entusiasmo e passione dentro al nostro partito. Infine dall’8 al 10 settembre a Gaeta ci sarà Azzurra Libertà, la prima Festa Nazionale del nostro movimento giovanile, un appuntamento dove i giovani saranno i protagonisti insieme ai ministri, ai parlamentari e all’intera classe dirigente di Forza Italia “.

“Ringrazio – ha concluso il coordinatore Alberto Colomb – il Ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che con grande senso di responsabilità sta guidando Forza Italia in questo delicato momento di transizione. Lui è senza dubbio la figura più autorevole, sempre accanto al Presidente Berlusconi a partire dalla fondazione del partito, riconosciuto e stimato per il suo equilibrio in Italia e in Europa. Forza Italia ha una grande classe dirigente, competente e preparata. I giovani rappresentano il futuro e noi saremo all’altezza dei compiti e dell’eredità politica che ci ha lasciati Silvio Berlusconi, determinati e uniti più che mai”.

IL TORINESE