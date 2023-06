Il Master in Finance di ESCP Business School si è classificato primo al mondo nel ranking 2023 del Financial Times dei Master in Finance, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno. Un risultato esemplare, che consolida il ruolo di ESCP come una delle business school più prestigiose al mondo. Il ranking annuale del Financial Times viene stilato prendendo in considerazione un ampio ventaglio di fattori, tra cui il salario medio a tre anni dopo il conseguimento della laurea e il suo aumento medio percentuale, l’esperienza internazionale, il network degli alumni, la diversity, il career service e gli obiettivi raggiunti. Il Master in Finance di ESCP ha performato eccezionalmente in ogni aspetto: in particolare, è primo per il suo network di alumni e per il career service, con il 100% dei laureati occupati a tre mesi dal conseguimento del master. ESCP ha guadagnato il primo posto anche per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti (96% degli intervistati). Il Professor Philippe Thomas, Academic Director del Master in Finance di ESCP, ha commentato “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere primi al mondo nel ranking del Financial Times. Ciò dimostra che i nostri metodi di insegnamento innovativi, impartiti da docenti eccellenti con esperienza sul campo e numerose pubblicazioni, sono riusciti a formare i migliori leader al mondo nel settore finanziario.” Il ranking ha anche riconosciuto l’eccellenza internazionale di ESCP, classificando il MSc al secondo posto in termini di esperienza internazionale del corso e al quarto per work mobility internazionale. Il MSc in Finance è un programma intensivo post-laurea della durata di 15 mesi, equivalente ad una laurea specialistica di secondo livello, suddiviso tra i campus di Parigi e Londra, seguito da un tirocinio di quattro mesi che può essere svolto ovunque nel mondo. Tutti i programmi di ESCP beneficiano del suo approccio europeo e multiculturale, supportato dai sei campus in tutta Europa, e da branch campus e partnership accademiche in business hub fondamentali, come Dubai e Singapore. Il Professor Léon Laulusa, Dean ed Executive President di ESCP Business School, afferma “In qualità di business school più antica al mondo, ESCP mantiene la sua comprovata esperienza di eccellenza grazie alla dedizione e all’ingegno dei docenti, degli studenti e dello staff. Questi risultati eccezionali sono la dimostrazione del nostro impegno nel formare business leader del futuro a tutto tondo.” “Stiamo vivendo un profondo cambiamento,” aggiunge il Prof. Philippe Thomas. “Oggi il mercato del lavoro nella finanza dà priorità a laureati ben preparati, , sia in termini di hard skill che di soft skill. Il nostro Master in Finance combina un contenuto accademico di alto livello con le best practice di applied banking. Questo programma ‘plug and play’ è l’anticamera dell’investment banking, e il nostro famoso ‘senso di appartenenza’ è uno dei nostri principali asset.” Il Professor Francesco Rattalino, Executive Vice-President e Dean for Student Experience di ESCP Business School e Direttore di ESCP Turin Campus, dichiara “Questo prestigioso riconoscimento evidenzia la nostra costante dedizione nel fornire agli studenti una formazione d’eccellenza, preparandoli a distinguersi nel dinamico panorama economico globale. La nostra mission è quella di ispirare ed educare leader motivati e responsabili che abbiano un impatto positivo sul mondo. La posizione di vertice in questo ranking dimostra che coloro che studiano all’ESCP vengono dotati delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze necessarie per una carriera di successo”.