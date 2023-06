Giachino: “Al Festival dell’Economia manca un Seminario per governanti e amministratori locali”

Ne guadagnerebbero molto la Città e la Regione.

Lettera Proposta di Mino GIACHINO a LORUSSO e a CIRIO.

Egregi,

Sono riuscito a seguire quattro lezioni, varie e interessanti del Festival della Economia che si è concluso domenica nella nostra Città .Relatori internazionali e nazionali di alto livello. Un modo per ogni cittadini di fare un corso di aggiornamento ad alto livello in sedi prestigiose della nostra Città .

Per una Città un po’ stagnante che sta cercando di capire la Direzione che deve prendere , come ha detto anche la Professoressa Nadia Campaniello , una bellissima iniziativa. Peccato che non ci fossero molti Amministratori locali per capire quale direzione far prendere a Torino per rilanciare la sua economia e il lavoro.

Siccome come ha detto una ricerca della Camera di Commercio di Cuneo il declino economico si poteva già vedere quindici anni fa questa è la dimostrazione della mancanza di preparazione di molti Amministratori pubblici. Grave perché invece avrebbero potuto prendere le contromisure accelerando investimenti come la TAV e la Metropolitana oltreche difendere maggiormente il settore auto come han fatto tedeschi e francesi.

Potrebbe essere molto importante dedicare nella prossima edizione un programma di cinque -sei lezioni articolate nei quattro giorni in cui gli economisti di fama internazionale spiegano e aggiornano chi amministra Torino come si debbano leggere per tempo le tabelle sulla crescita economica di Città e regione e quali gli interventi che potrebbero rendere più competitiva la nostra Città e la nostra Regione.

Gli errori del passato purtroppo vengono pagati dalle aziende e dai cittadini torinesi come vediamo quotidianamente dagli articoli sul degrado e sul lavoro impoverito.

Conoscere quanto è strategico per un territorio l’Aeroporto oppure quanto è strategico ancora oggi il settore auto fa la differenza Al termine dei quattro giorni ovviamente un esamino è una pagella agli Amministratori locali che vi hanno partecipato. Un corso gratuito ma che renderebbe molto alla Città e alla Regione.

Che ne dite?

Mino GIACHINO

Responsabile piemontese trasporti e logistica FDI

