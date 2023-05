Marazzato, Porte aperte con Ape

Stroppiana (VC) – Dai camion ai furgoni ai veicoli commerciali davvero “leggeri”: il percorso ideale creato dalla Fondazione Marazzato tramite i “Porte aperte” affronta nella prossima tappa uno dei marchi più amati di quella che oggi chiameremmo micromobilità, la Piaggio di Pontedera, creatrice dello scooter Vespa e della sua derivata commerciale Ape.

Contrariamente a quanto visto finora, la giornata si svolgerà eccezionalmente di domenica, il 14 maggio, e con orario ampliato dalle 10:00 alle 19:00. Il complesso di Stroppiana accoglierà tutti i collezionisti e appassionati che vorranno partecipare portando ed esponendo nell’area esterna i loro veicoli.

Confermato come evento centrale della giornata l’ormai consueto incontro con esperti e conoscitori del marchio, che si terrà alle 11 e che propone già una scaletta molto articolata. Ancora una volta, tra gli eventi di contorno avremo visite libere o guidate agli oltre 200 mezzi della collezione e brevi giri su alcuni mezzi storici nell’area esterna del complesso, la postazione con visori VR per vivere virtualmente l’esperienza della guida di un mezzo d’epoca in un’ambientazione storica e la zona gioco dedicata ai più piccoli.

In più, oltre alla possibilità di pranzo in loco con specialità locali, sarà presente un’Ape speciale, che preparerà spritz e ape…ritivi!

Di seguito, la scaletta del convegno con tavola rotonda fissata per le 11:00 dal titolo “L’ape e tutti i suoi vespini”

Relatori e interventi

– Massimo Condolo, giornalista – Moderatore

– Roberto Donati, Responsabile Sviluppo Culturale e Storico Vespa Club d’Italia – Costume Vespa

– Pietro Catalogna, Vicepresidente Ape Club d’Italia – Costume Ape

– Jean Claude Aiazzi, Presidente Ape Club d’Italia – Storia dell’Ape

– Gianni Mellano, Responsabile Commerciale Gruppo Piaggio Professional – L’industria Piaggio

– Massimo Condolo, giornalista – L’Ape del futuro

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

