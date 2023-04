Sabato Salvacibo e Spesa Sospesa nella Giornata della Terra

Tra le sfide da affrontare per contrastare il cambiamento climatico c’è anche lo spreco alimentare, Con l’obiettivo di sensibilizzare i torinesi sui benefici per l’ambiente che derivano dalla riduzione della quantità di cibo che finisce nella pattumiera e anche per offrire un aiuto concreto a tutti coloro che si trovano in difficoltà torna domani, 22 aprile, in concomitanza con l’Earth Day, la Giornata della Terra, il Sabato Salvacibo’.

Dal primo pomeriggio e fino a sera, con orari differenziati tra le 13.30 e le 19.30, volontari e collaboratori del progetto di alto valore sociale realizzato da Eco dalle Città metteranno gratuitamente a disposizione delle persone in stato di necessità l’ortofrutta recuperata nei mercati al termine delle attività di vendita. I cittadini, inoltre, possono contribuire con una ‘spesa sospesa’ dedicata alla raccolta alimentare che potranno lasciare ai volontari presenti nelle piazze, portando del cibo condiviso e lasciando dei libri.

I mercati cittadini coinvolti sono: corso Taranto, piazza Borromini (ore 13.30); piazza Nizza, via Baltimora, via Di Nanni (ore 14.00); piazza Benefica (ore 4.30); via Porpora, via Baltimora, via Di Nanni (ore 15.30); corso Svizzera (ore 15.45); corso Cinciennato (ore 17.00); piazza Foroni (ore 17.30); corso Palestro, Borgo Vittoria (ore 18.00); piazza Madama Cristina, via Onorato Vigliani (ore 18.30); corso Sebastopoli, Porta Palazzo (ore 19,30).

IL TORINESE