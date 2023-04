Pininfarina al centro della settimana del design milanese

DESIGNTECH FUORISALONE, Via Polidoro da Caravaggio 30 – All’interno dell’area ex Koelliker – dove sta costruendo la Cofactory per conto di Designtech l’hub di innovazione sviluppato da RealStep – Pininfarina ha progettato anche l’allestimento dello spazio espositivo del Certosa District, “La Cattedrale”, che ospiterà l’evento Innovation for Living, in cui verranno presentati i lavori di startup emergenti nel campo dell’innovazione, delle costruzioni, e della mobilità. In mostra anche i lavori dei vincitori del premio Designwanted 2023, di cui Giovanni de Niederhäusern, SVP Pininfarina Architecture, è membro della giuria. RO PLASTIC PRIZE 2023, 20 Aprile, 18:00, Via Matteo Bandello 22 – L’evento è nato nel 2019 per ispirare la comunità creativa internazionale a esplorare una nuova filosofia di design e di produzione utilizzando materiali innovativi che derivano dal riuso dei rifiuti. Quest’anno Giovanni de Niederhäusern, SVP Pininfarina Architecture, sarà uno dei giurati dell’iniziativa. CALLIGARIS, Salone del Mobile Pad 14 Stand A23 B24 – In una combinazione di design e tecnologie emergenti, Orbital torna a far parlare di sé in occasione del 100° anniversario di Calligaris. Il tavolo allungabile disegnato da Pininfarina per la multinazionale dell’arredamento è un’icona di grande interesse che ha vinto il premio Interior Innovation Award nel 2012. SNAIDERO, Piazza San Marco 1 – All’intersezione tra tecnologia, artigianato e design, la cucina Ola è una sintesi di vita e movimento. Disegnata in collaborazione con Snaidero nel 2021, Ola, ora rinnovata, sarà presentata nel flagship di Snaidero a Milano con un evento di presentazione che vedrà la partecipazione del Team Pininfarina. REFLEX, Salone del Mobile Pad 05 Stand L03 M02 – La nuova collezione Reflex che verrà presentata al Fuorisalone 2023 ha come protagonista Nido, la nuova sedia personalizzabile disegnata da Pininfarina all’interno del progetto “Pininfarina Home Design”. Linee morbide, design continuo e arioso, contrasto di materiali: ogni elemento rende Nido adattabile a spazi e clienti diversi. BRA-VERY BAR, Via Sammartini 52 – Pininfarina è uno dei partner coinvolti da IAAD, Accademia Italiana e SAE Institute per affrontare il tema “Ethic in Aesthetic” attraverso 5 giorni di workshop per sviluppare progetti innovativi in ambito di sport inclusivo, automotive, footwear, comunicazione e sound design. L’azienda simbolo dell’Italian Style ispirerà il tema Ethical Living x Move(Ment) venerdì 21 aprile, in un workshop incentrato sul footwear sostenibile.