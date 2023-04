Recuperati otto appartamenti di edilizia sociale occupati abusivamente

Prosegue l’impegno della Polizia locale sulle occupazioni abusive. È di 8 appartamenti di edilizia sociale recuperati il bilancio di una maxi operazione ancora in corso nel quartiere Atc di via Scarsellini che ha visto impegnati Polizia e Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia Municipale e ai Servizi sociali.

Si tratta di un’attività programmata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’intervento è scattato dopo un lungo percorso di mediazione indirizzato a convincere le famiglie occupanti a lasciare in autonomia le abitazioni.

Al termine delle operazioni sono state sostituite le serrature e gli immobili sono rientrati nelle disponibilità dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

Dall’inizio dell’anno salgono così a 25 gli alloggi recuperati dalla Polizia locale.

“Con un’operazione congiunta tra Polizia locale e Servizi sociali, che ringrazio, – spiega l’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero – oggi restituiamo alla città un buon numero di abitazioni per i cittadini in attesa di una casa. L’intervento interforze ha messo a disposizione numerose competenze dei nostri Vigili che si sono concentrati sulla mappatura di tutti i soggetti occupanti e hanno assicurato, attraverso gli agenti del reparto di prossimità, una costante presenza sul territorio. Uno sgombero fine a se stesso – prosegue Pentenero- produrrebbe il rischio di reiterarsi del fenomeno, mentre a noi interessa la permanenza della legalità. Intervenendo sulle condizioni delle persone, si garantiscono risultati anche a medio-lungo termine, scongiurando così nuove occupazioni”.

“Con grande professionalità e attenzione- sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli – il servizio sociale ha messo a disposizione delle famiglie risorse abitative alternative, delle quali tali nuclei hanno liberamente preferito di non usufruire. L’impegno della nostra Amministrazione è di migliorare la vivibilità di tutti i caseggiati popolari ascoltando i bisogni dei cittadini e favorendo forme di solidarietà e partecipazione anche attraverso la collaborazione del Terzo Settore. Auspichiamo che Atc acceleri le tempistiche di ristrutturazione degli alloggi per consentire la loro rapida assegnazione alle persone in graduatoria”.

