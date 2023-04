Parcheggio di interscambio di piazza Bengasi, approvato il progetto esecutivo in linea tecnica

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina il progetto definitivo in linea tecnica per la realizzazione del parcheggio di interscambio con la linea 1 della metropolitana in piazza Bengasi.

Oltre 33 milioni di euro l’importo stimato per i lavori, con un maggior costo previsto per la realizzazione dell’opera di quasi 13 milioni e 208mila euro dovuto agli importanti aumenti di molti prezzi di materiali intervenuti nell’ultimo biennio.

Dopo la concessione della proroga del termine di validità del finanziamento ottenuto, sono in corso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuove interlocuzioni per ottenere le somme necessarie alla realizzazione dell’opera con i prezzi odierni. Successivamente si potrà procedere all’approvazione del quadro economico e dello schema di convenzione che regolerà gli accordi tra Città di Torino e Città di Moncalieri sia in fase di costruzione che in fase di esercizio del parcheggio.

Nel parcheggio sotterraneo, di due piani interrati, saranno ricavati 639 posti auto, in parte da destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla sosta a rotazione. Due ingressi e due uscite veicolari permetteranno di servire gli utenti in arrivo da tutte le direzioni, in particolare da sud ed est. Sono previsti tre blocchi scala per gli accessi pedonali, dotati di ascensore, e due collegamenti pedonali che consentiranno, a chi avrà parcheggiato il proprio veicolo all’interno della struttura, di accedere direttamente al mezzanino della fermata della metropolitana dal secondo piano interrato.

Al di sopra del parcheggio la piazza sarà interamente riqualificata: è infatti destinata ad accogliere nuovamente il mercato, i cui banchi, a seguito dell’installazione del cantiere dell’infrastruttura trasportistica, sono ora riposizionati lungo via Onorato Vigliani, dove l’ultimo tratto che si immette nella piazza sarà utilizzato per ospitare 26 operatori, così da alleggerire gli allestimenti nella parte centrale. La pavimentazione verrà realizzata in materiali lapidei e gli impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato saranno collocati in appositi pozzetti a pavimento. L’intervento prevede inoltre la riorganizzazione della viabilità confermando la ridefinizione di via Nizza lungo il perimetro Ovest.

IL TORINESE