Maniaco piazza telecamere nei bagni delle donne in tre bar

Un uomo identificato dalla polizia ha nascosto delle microcamere nei bagni di tre noti bar di Biella per spiare le donne. Si tratta di un 50 enne di cui non è stata diffusa l’identità. È stata una cliente di un bar ad accorgersi della piccola telecamera in bagno e ha avvistato la polizia. Da qui sono partite le indagini che hanno consentito di scoprire altre videocamere nei locali cittadini.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE