Addio al prof. Calciati, pioniere delle cure palliative

La Fondazione lo ricorda con affetto e infinita gratitudine

La Fondazione FARO e gli Amici della FARO salutano con affetto e infinita gratitudine il Professor Alessandro Calciati, scomparso il 12 aprile 2023 all’età di 97 anni dopo una vita di impegno, passione e professionalità dedicati all’Oncologia e alle Cure Palliative.

Con la sua lungimiranza e la sua profonda umanità, il Prof. Calciati fondò la FARO nel 1983, desiderando alleviare le sofferenze dei malati e delle loro famiglie, insieme a un altro oncologo illuminato, il dottor Oscar Bertetto.

È grazie al Prof. Calciati che la Fondazione si è dedicata fin da subito e con il massimo impegno a garantire le migliori cure palliative specialistiche, a casa e in hospice.

La scomparsa del Professore avviene a 40 anni dalla fondazione della FARO, anni che hanno visto l’ente da lui istituito assistere oltre 35mila famiglie, dar vita a numerosi progetti per le persone più in difficoltà e dedicarsi instancabilmente alla ricerca nelle cure palliative per migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti. «Procederemo nel cammino tracciato per noi dal Prof. Calciati, certi che questi primi 40 anni non siano un punto di arrivo ma un traguardo da cui proseguire con ancora più impegno e dedizione» commenta il presidente della Fondazione FARO Giuseppe Cravetto.

Ricordando con riconoscenza il Prof. Calciati, volontari, collaboratori, dipendenti e Consiglieri della Fondazione FARO abbracciano i figli Andrea e Giovanni e i familiari tutti.

I funerali si terranno sabato 15 aprile alle ore 14.30 presso la Chiesa interna all’hospice FARO di San Vito (Strada Comunale da S. Vito a Revigliasco, 34 – Torino).

Fondazione Faro

IL TORINESE