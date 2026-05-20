Furgone contro auto, poi sui binari del tram: conducente in condizioni critiche

Il furgone si scontra contro un’auto e poi si ribalta sui binari del tram: conducente in gravi condizioni. È successo nella tarda serata di ieri all’incrocio tra corso Tassoni e corso Appio Claudio. Dopo l’impatto il furgone si è ribaltato sui binari, ferendo il conducente, un italiano di 38 anni, che ha riportato un politrauma e gravi lesioni al braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 dell’Azienda Zero, che lo hanno trasportato in ambulanza al Cto. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’arto lesionato; la prognosi è riservata e le sue condizioni restano critiche.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente nell’incrocio regolato dal semaforo.

VI.G

IL TORINESE