Quarti di finale Europa League Juventus-Sporting Lisbona

13-04-2023

Orario: 21.00

Torna l’Europa League con protagonista la Juventus, scivolata(come importanza e prestigio) nella seconda coppa Europea essendo arrivata terza del gruppo H di Champions dietro allo stesso Benfica e al PSG, nei turni precedenti ha eliminato Nantes e Friburgo. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Manchester United e Siviglia.

L’unico precedente ufficiale tra Juventus e Sporting risale alla fase a gironi della Champions League 2017/18 quando i bianconeri hanno sconfitto 2-1 in casa e pareggiato a Lisbona per 1-1.

Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim

Enzo Grassano

IL TORINESE