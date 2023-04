Una violenta lotte tra due uomini è finita a colpi di bottiglia sulla testa. A scontrarsi ai Giardini Zumaglini di Biella, due trentenni, per motivi sconosciuti, di fronte ai passanti. Uno dei due sanguinava alla fronte dopo essere stato colpito. Il 118 è giunto sul posto con la Polizia che ha calmato gli animi. Il ferito ha preferito non farsi accompagnare in ospedale.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE