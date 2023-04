Rinascente, da oltre 150 anni, si afferma come presenza continua nei centri storici cittadini, contribuendo attivamente al benessere delle città in cui è presente. I department store sono luoghi dove “accadono cose”, dove l’anima dello shopping incontra quella dell’entertainment e dell’innovazione. La salvaguardia del territorio e le collaborazioni in ambito Corporate Social Responsibility sono per Rinascente un modo per essere, ogni giorno concretamente, “per la città, con la città e nella città” e per portare all’attenzione del grande pubblico tematiche importanti.

Beauty Bar per la Ricerca, inaugurato lo scorso anno a Torino e proseguito poi sulla collezione di negozi, è nato infatti dall’esigenza di raccontare e far vivere al pubblico uno shopping consapevole e concreto. Grazie agli importanti risultati ottenuti lo scorso anno, Rinascente decide di rilanciare il progetto anche nel 2023, con una massiva operazione corale sui 7 store coinvolti nel 2022: Milano, Monza, Torino, Firenze, Roma Tritone, Roma Fiume e Catania.

Dal 1 al 30 aprile, gli acquisti presso gli spazi Beauty Bar avranno ancora una volta un valore aggiunto: Rinascente donerà il 10% del ricavato del mese di aprile confermando il suo sostegno a enti locali profondamente radicati alle realtà del territorio come Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a Torino, Fondazione Radioterapia Oncologica a Firenze e Roma, e Fondazione Humanitas per la Ricerca a Milano, Monza e Catania.

“I nostri department store sono punti di riferimento, attori determinanti dei centri storici che si fondono con il tessuto cittadino da cui assorbono l’essenza e contribuiscono a valorizzarlo. Ogni Store è unico, profondamente legato al territorio in cui è inserito. Da qui la volontà di proseguire con orgoglio anche nel 2023 con il progetto di Beauty Bar per la Ricerca, continuando l’impegno a sostegno di Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, FRO Onlus e Fondazione Humanitas per la Ricerca, e soprattutto dando un ulteriore boost all’operazione portando la donazione al 10% su tutti i nostri store. Il cuore dei nostri Beauty Bar sono brand indipendenti e dal contenuto valoriale altissimo dove ricerca, innovazione e anticipazione delle tendenze sono driver essenziali per un consumo di prodotti sempre più consapevole.” Pierluigi Cocchini, CEO Rinascente.

TORINO

Nell’ottica di portare all’attenzione del grande pubblico una tematica importante come quella della lotta al cancro, Rinascente rilancia nello store di Torino via Lagrange il progetto Beauty Bar per la Ricerca, proseguendo il sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e all’Istituto di Candiolo – IRCCS. Allegra Agnelli, Presidente Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: “Finanziare la ricerca vuol dire fare un investimento per migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo nuove speranze di cura per i pazienti di oggi e di domani. Ecco perché iniziative come quella di Rinascente, cui va il nostro grazie di cuore, sono molto importanti: consentono di supportare il lavoro quotidiano dei ricercatori e dei medici dell’Istituto di Candiolo. Quest’anno, in particolare, l’impegno di Rinascente al fianco della nostra Fondazione è ancora più significativo: il ricavato del Beauty Bar per la Ricerca ci consentirà di contribuire a finanziare una borsa di studio per una giovane ricercatrice. Investendo su una nuova generazione di scienziati vogliamo mettere merito ed eccellenza al servizio della lotta al cancro.”