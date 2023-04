Grimaldi (AVS): Sbruffoni di Stato perdono tempo e rinviano interventi fondamentali del PNRR

Meloni spieghi in aula – “Brindano, festeggiano, lanciano sguaiate cacce alle streghe contro i migranti e i bimbi delle famiglie arcobaleno, giurano caccia in tutto il globo terraqueo agli scafisti ma stringono accordi con i trafficanti di uomini, invitano i giovani a lavorare nei campi ma fanno tutto ciò che possono per negare un salario minimo legale, un giorno su due giocano a riscrivere la storia, rilanciano il Ponte sullo Stretto di Messina. Intanto, mentre loro sono impegnati in queste importanti attività da sbruffoni di Stato, l’Italia rischia di perdere svariati miliardi del PNRR. Addirittura il Capogruppo della Lega dichiara che si potrebbe considerare di rinunciare a una parte dei fondi. Meloni nega, ma il Governo sta già rinviando a data da destinarsi la costruzione e riqualificazione degli asili nido, la piantumazione di 6,6 milioni di alberi, gli interventi nelle zone economiche speciali. Scusateci, avevamo altre urgenze! Se la Presidente Meloni è convinta di poter mantenere tutte le risorse, venga a riferire alla Camera e spieghi come ha intenzione di fare” – così a Montecitorio il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.