Merlo: Universiadi e post olimpico, così si rilanciano le montagne olimpiche 

“Le Universiadi 2025 da un lato e la soluzione definitiva per i siti e gli impianti di Torino 2006

dall’altro, possono rilanciare ancor di più l’antica vocazione turistica e sportiva dell’intero

comparto della Via Lattea. E questo a prescindere da come finirà la partita della scelta delle varie

località, e dei rispettivi siti, in vista delle Olimpiadi di Milano/Cortina 2026.

Sotto questo versante, il comportamento concreto del Sindaco di Torino Stefano Lorusso e del

Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio tenuto sino ad oggi è stato quantomai

importante e decisivo. Un atteggiamento sempre prudente ma coerente accompagnato dalla

volontà di risolvere il post olimpico e offrendo, al contempo, la piena disponibilità per un eventuale

utilizzo degli impianti piemontesi. Il tutto, come ovvio, con l’obiettivo di favorire un risparmio delle

risorse pubbliche senza ulteriori dispersioni.

Ecco perchè, adesso, l’incrocio tra l’evento internazionale delle Universiadi e la soluzione del post

olimpico possono e debbono rappresentare un passaggio decisivo e qualificante per il futuro

stesso del comprensorio della Via Lattea. Con l’obiettivo prevalente di contribuire a modellare un

nuovo modello di sviluppo per le montagne olimpiche anche attraverso l’utilizzo di discipline

sportive funzionali per tutto l’anno e a bassi costi”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.