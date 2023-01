Torino, 30 gennaio 2023



Lunedì 30 gennaio 2023, dalle ore 9.30 alle 13.30, al Pacific Hotel Fortino, in strada del Fortino 36 a Torino, è in programma l’iniziativa «Un Patto per la sicurezza nelle costruzioni. Infortuni e malattie professionali non sono mai una casualità», a cura di Fenealuil Piemonte e Sicurezza e Lavoro . Nell’occasione verrà presentato il Protocollo tra i due enti per favorire tutele e formazione di chi opera nel settore edile. Verranno inoltre proiettati il filmato sulla sicurezza sul lavoro «Rimane il vento» del regista Rocco Sestito e allestita la mostra di vignette del cartoonist di Sicurezza e Lavoro, Tiziano Riverso, dal titolo « Edilizia, croce e delizia ».

«Gli infortuni e le malattie professionali in edilizia sono ancora troppi – dichiarano Giuseppe Manta e Massimiliano Quirico – e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrebbero rappresentare una priorità, continuano a non riceve la giusta considerazione, nonostante il ripetersi delle tragedie. Oltre a ricordare quanti hanno perso la vita e hanno subito infortuni sul lavoro, con il “Patto per la sicurezza” vogliamo avviare un percorso di confronto, sensibilizzazione e formazione per quanti operano nel settore delle costruzioni, offrendo assistenza e tutele a lavoratori e lavoratrici».

All’incontro, a cui partecipano 150 persone, tra delegati, rls, rlst-t ed esperti in salute e sicurezza, intervengono il segretario generale Fenealuil Piemonte, Giuseppe Manta, il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico, e l’assessora a Lavoro e Sicurezza della Città di Torino, Gianna Pentenero, oltre a numerosi relatori d’eccezione, tra i quali: Pier Luigi Pavanelli, direttore Spresal Asl Città di Torino; Agostino Del Balzo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Itl) di Torino; Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte; rappresentanti di Ance, Confartigianato e Confapi. Conclude i lavori il segretario generale nazionale Fenealuil, Vito Panzarella.

L’ingresso è gratuito. Per adesioni e informazioni: contatti@sicurezzaelavoro.org

