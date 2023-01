Merlo: Olimpiadi 2026, no alla candidatura, adesso la paghiamo cara

Soprattutto le montagne olimpiche

“Sulla vicenda legata alle Olimpiadi di Milano/Cortina 2026, non possiamo non continuare ad

evidenziare le precise responsabilità politiche di chi ha pronunciato un secco no nel momento

della scelta della località che doveva ospitare l’evento internazionale. E questo al di là e al di fuori

delle recenti e polemiche dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia Fontana. La

responsabilità politica dell’allora guida grillina del Comune di Torino ha prodotto una serie di

ricadute negative che, purtroppo, pagherà l’intero territorio torinese. Montagne olimpiche

comprese, soprattutto.

Ecco perchè, anche il travagliato e complesso post olimpico di Torino 2006, adesso va risolto

esclusivamente a livello torinese e piemontese. Ma quello che non possiamo e non dobbiamo

dimenticare è che scelte politiche sbagliate a volte finiscono per danneggiare in modo grave e

profondo i territori che si amministrano e si governano. E la scelta di non aver avanzato la

candidatura di Torino e delle montagne olimpiche per il 2026 adesso la stiamo pagando. E anche

in modo pesante”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.