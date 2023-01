Raccolta Coperte della Croce Rossa Italiana, madrina l’attrice Gravante

Sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle 14, presso il Comitato di Torino della Croce Rossa Italiana, ci sarà la raccolta delle coperte destinate alle persone “senza dimora”. Madrina dell’iniziativa sarà Lucia Gravante, attrice, doppiatrice e scrittrice italiana, ora in Tv nel ruolo di Sorvegliante nel docureality Il Collegio di Rai 2.

Da oltre 25 anni, la Croce Rossa Italiana è parte attiva nel fronteggiare l’emergenza freddo nella città di Torino. Nella stagione più fredda, le persone più vulnerabili che non hanno accesso ad un’abitazione, sono a forte rischio di conseguenze, anche gravi, per la propria salute. Per questo motivo, il Comitato di Torino è impegnato quotidianamente con UDS (Unità di Strada), per raggiungere le persone “senza dimora” nelle ore serali. Il Comitato, è poi coinvolto direttamente, anche nella gestione di vari dormitori indirizzati alle persone in difficoltà.

In questo contesto, la necessità di coperte è sempre molto alta. Se pensi di poter contribuire con alcune coperte che non usi più, ci darai un grande aiuto e riscalderai le notti invernali di chi non può vivere in una casa. Sono oltre 600 le persone che annualmente incontriamo in strada e nei dormitori; sono davvero tante e purtroppo il loro numero non accenna a scendere.

Nella giornata di sabato 21 gennaio, dalle 9.30 alle 14 presso il Comitato di Torino della Croce Rossa Italiana via Bologna, 171 (entrata via Moncrivello), ci sarà la seconda raccolta annuale di coperte aperta a tutte le persone disposte ad aiutarci ad affrontare l’Emergenza Freddo. Alla raccolta, parteciperà anche Lucia Gravante, madrina del progetto e conosciuta dal pubblico televisivo nel ruolo della Sorvegliante nel Collegio di Rai 2, oltre ad essere volontaria a sua volta della Croce Rossa Italiana.