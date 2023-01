PNRR, Infrastrutture e codice degli appalti: il Sindaco e il Presidente della Regione incontrano il Governo

Si sono svolti oggi a Roma tre importanti incontri del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con i Ministri Raffaele Fitto, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Matteo Salvini.

Con il ministro per gli Affari regionali Fitto è stato approfondito l’argomento PNRR dove 4,6 miliardi di Euro arriveranno a Regione, Comune di Torino e altri enti locali. Il Ministro ha annunciato che a marzo verrà a Torino per creare una cabina di regia fra i soggetti interessati al PNRR, un modello di coordinamento unico in Italia.

L’incontro con il ministro Casellati ha avuto come focus il nuovo Codice degli Appalti dove il Sindaco e il Presidente hanno evidenziato la necessità di uno snellimento e semplificazione delle procedure specialmente anche nella prospettiva del PNRR.

Il terzo appuntamento istituzionale ha avuto come protagonista il ministro Salvini al quale è stato richiesto di istituire per la Linea Metro 2 una figura con poteri straordinari simile a quella del Parco della Salute e della Scienza. “Ci permetterebbe di avere garanzie su procedure e tempi della gara e del cantiere per un’altra delle opere strategiche e urgenti che il nostro territorio aspetta da anni, e il ministro Salvini si è mostrato disponibile a farsi portavoce della nostra richiesta – hanno dichiarato Presidente e Sindaco – Abbiamo anche affrontato il tema dell’avanzamento dei lavori per la Tav, che vede nel 2023 un anno decisivo con l’affidamento per la tratta italiana del tunnel di base, un cantiere che il ministro tornerà presto a visitare di persona”.

Infine, al Ministro è stata ribadita la disponibilità per l’Olimpiade invernale Milano-Cortina 2026 di mettere a disposizione dei CIO gli impianti olimpici piemontesi.