Pd: accelerare apertura seggiovie comunali “Frais-Sausea” e “Chiomonte-Frais”

“LA REGIONE INTERVENGA VELOCEMENTE PER CONTRIBUIRE E ACCOMPAGNARE IL PERCORSO

“Anche a partire dal dettagliato lavoro svolto dalla Consigliera comunale di Chiomonte Lucrezia Bono con una lunga, pur semplice nelle richieste, interrogazione rivolta al sindaco Garbati il mese scorso, ho interrogato l’Assessore regionale competente per avere chiarimenti in merito all’annosa vicenda che riguarda le seggiovie comunali “Frais-Sausea” e “Chiomonte-Frais” che, dalla loro prima apertura al pubblico nell’inverno 2011, ci risulta abbiano funzionato a singhiozzo. La “Frais-Sausea” è ferma dal marzo 2018, mentre la “Chiomonte-Frais” addirittura dal settembre 2017, (fatti salvi alcuni giorni di apertura tra agosto 2020 e agosto 2022). Abbiamo, altresì, appreso che dal 2018 il Comune di Chiomonte non effettua gare di appalto per la gestione di questi impianti e che gli impianti privati sono gli unici a essere stati aperti durante le ultime stagioni invernali, aperture contraddistinte, tra l’altro, da una totale incertezza fino a pochissimi giorni dall’inizio della stagione. Negli ultimi quattro anni, comunque, le seggiovie pubbliche sono rimaste sostanzialmente chiuse e a poco è servita la mozione presentata dalla consigliera Bono per sbloccare la situazione, respinta dalla maggioranza che governa Chiomonte” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

“Gli impianti di risalita – prosegue l’esponente dem – non permettono solo la fruizione di un servizio di interesse generale come la possibilità di dedicarsi all’attività sciistica, ma costituiscono anche la base dello sviluppo del turismo montano e, conseguentemente, dello sviluppo economico dei territori interessati. La situazione della stazione sciistica del Pian del Frais è molto grave e non si può escludere che comporti un ingente danno erariale. Questa stazione è da considerarsi un bene comune dell’intera Valle di Susa, di Torino e della Regione Piemonte, ma è riduttivamente assoggettata all’ amministrazione comunale di Chiomonte e ai soggetti privati che, attualmente, non stanno garantendo aperture certe e continuative”.

“Oggi – conclude il Consigliere Sarno – in risposta alla mia interrogazione, la Giunta regionale si è assunta l’impegno di istituire un tavolo al quale portare l’amministrazione comunale e i soggetti privati per addivenire finalmente alla riapertura delle seggiovie. E’ un passo avanti, ma alle parole dovranno seguire i fatti e in tempi rapidi: vigileremo affinché questo accada, augurandoci di non dover ricorrere nuovamente ad un’interrogazione”.