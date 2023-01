L’AREA BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON BRICKS 4 KIDZ®

Sabato 14 gennaio, dalle 15 alle 18| Viale Lucio Battisti 10, Grugliasco (TO)

Una valanga di mattoncini colorati invade Palavillage! Sabato 14 gennaio al Palavillage di Grugliasco inaugura BRICK CITY, il nuovissimo spazio dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e realizzato in collaborazione con Bricks 4 Kidz®, multinazionale leader nel settore della divulgazione scientifica e delle STEM attraverso l’utilizzo dei Lego®.

BRICK CITY è una location unica in Piemonte: 150 mq a tema Lego® studiati e attrezzati per ospitare laboratori interattivi, organizzare feste ed eventi e imparare divertendosi.

Alla base della collaborazione tra Palavillage e Bricks 4 Kidz® la convinzione della fondamentale importanza di attività che si occupino dello sviluppo del bambino e del ragazzo nella sua interezza, sia dal punto di vista fisico che formativo: “sport per il fisico, sport per la mente”. La BRICK CITY di Palavillage nasce quindi come luogo per attività dedicate all’apprendimento di materie scientifiche (STEM) attraverso l’utilizzo dei Lego® e mirate allo sviluppo della motricità fine e della concentrazione, fondamentali in ambito sportivo.

Non solo, nella Brick City sarà inoltre possibile organizzare feste di compleanno di tre tipologie: festa Brick, festa padel e festa beach volley.

Un modo intelligente e coinvolgente per avvicinare i bambini alla motricità e allo sport che si aggiunge alle diverse attività che Palavillage già propone ai più giovani: dalla scuola padel al mini beach volley, passando per le attività di studio assistito e i camp estivi e invernali.

Sabato 14 gennaio, durante l’inaugurazione di BRICK CITY, saranno in programma diversi laboratori gratuiti per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per vivere l’esperienza immersiva delle attività di Bricks 4 Kidz®, guidati da animatori ed educatori specializzati.

Per informazioni 011-19475700. Registrazione al seguente link https://forms.gle/FNBauaggwFFBkgPDA

Palavillage è il luogo ideale per vivere l’esperienza del villaggio vacanze in città unendo sport e divertimento, tempo libero e cura di sé. È uno spazio unico in Italia: 8000mq attrezzati e progettati secondo i concept più innovativi e tecnologici che sorgono all’interno dell’ex capannone industriale Camel, riqualificato in chiave ecosostenibile. Non solo uno dei più grandi poli italiani di padel indoor, ma anche un nuovo centro di aggregazione che strizza l’occhio al sociale. Palavillage è un luogo di aggregazione per tutti, sportivi, gruppi, famiglie, amici, adulti e bambini, nel quale convivono, interconnessi fra loro: Sport, con 10 campi da Padel di ultima generazione, 3 campi da beach volley gestiti da BVT Beach Volley Training e palestra fitness; Free time, con Fisio e Funzione, uno studio di osteopatia e massofisioterapia, un centro benessere con estetica avanzata, parrucchiere e criosauna gestito da Pearl’age, un Hub Store che ospita referenze sportswear, fashion e di interior design, a cura dei brand Suite 55, Perrero Porte e Finestre, iGD Photo; Work, un’area meeting e una dedicata al coworking gestita in collaborazione con Cowo; Family club, spazi per attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi in collaborazione con Bricks4Kidz®, e area ristorazione per tutta la famiglia.

Bricks 4 kidz® è un’azienda leader a livello mondiale nell’educazione alle materie S.T.E.M. – Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica – dei ragazzi fra i 3 e i 15 anni. Porta in Italia un metodo che aiuta i bambini ad imparare divertendosi, utilizzando uno dei prodotti più amati: i mattoncini LEGO®. Le attività di Bricks 4 Kidz® si basano sugli esclusivi “Project Kit”, che consistono in un mix specifico di parti ed elementi tecnici LEGO®, con i quali creare centinaia di modelli motorizzati e decine di percorsi di approfondimento didattico che spaziano dalla fisica alla biologia, dalla chimica alla matematica, dall’architettura alla geografia, alla storia. Bricks 4 Kidz® offre laboratori e percorsi per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie, corsi pomeridiani di scienze e robotica educativa, campi estivi, feste di compleanno, corsi di “play and learn” in lingua inglese. Ad oggi, le attività sono disponibili nelle città di Torino, Milano, Monza, Napoli, Lecce, Catanzaro.

Molti i benefici educativi e di sviluppo del metodo didattico, che agisce sulle abilità motorie fini, sulla competenza spaziale e visuo-motoria, sulle abilità organizzative, creative e socio/emozionali, sul pensiero orientato al processo, sulla propensione alla risoluzione dei problemi. Proprio per questo Bricks 4 kidz® ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui l’americano Parents’ Choice Award 2021, come miglior programma integrativo per i bambini della scuola primaria. Bricks4kidz nasce nel 2008 a Saint Augustine – FLORIDA dall’architetto Michelle Cote, per avvicinare i bambini, sin dalla prima infanzia, alle materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) con l’utilizzo di mattoncini e parti tecniche Lego®. La società ha conosciuto un importante sviluppo a livello americano e internazionale, ed è oggi presente in 44 Paesi con circa 600 centri educativi.