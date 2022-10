Entrano nel vivo i campionati di tennis in carrozzina

TESTE DI SERIE AVANTI

CON IL “GRANDE RITORNO” DI FABIAN MAZZEI NEL SINGOLARE OPEN MASCHILE

Il cinque volte paralimpico raggiunge la semifinale insieme a Scalvini, Zeni e Cippo.

In attesa della n° 1 Lauro, nel singolare Open femminile la prima finalista è Morotti

Entrano nel vivo i Campionati Italiani di Tennis in Carrozzina, in corso di svolgimento presso il Centro Sisport Mirafiori di Via Pier Domenico Olivero 40 a Torino con l’organizzazione di Sportdipiù. Nessuna sorpresa dopo le prime due giornate di gare, con le teste di serie che avanzano senza particolari problemi alle fasi finali con il “grande ritorno” di Fabian Mazzei nel singolare della categoria Open (atleti con disabilità agli arti inferiori) maschile.

L’atleta bolognese del Tennis Club Budrio, cinque volte paralimpico, già numero 1 del ranking italiano e tra i primi 20 di quello internazionale, ha infatti ottenuto l’accesso alla semifinale insieme a Edgar Scalvini (Active Sport Brescia), Antonio Cippo (CUS Torino, ultimo piemontese in gara) e Giovanni Zeni (Canottieri Baldesio). Stesso discorso anche per quanto riguarda il singolare della categoria Open Femminile dove, in attesa che scenda in campo la n° 1 Marianna Lauro(ASDC Sardinia Open), la prima finalista è la testa di serie n° 2Silvia Morotti (SBS Bergamo).

Nella scalata verso il titolo tricolore, Mazzei ha superato nel 1° turno la testa di serie n° 5 Marco Pincella per 6-3 6-1, nel 2° turno Marco Colombo per 6-1 6-0 e ai quarti di finale la testa di serie n° 4 Luca Spano per 6-2 6-2. La testa di serie n° 1 Scalvini (direttamente qualificato al 2° turno) ha superato Andrea Rinaldini per 6-1 6-0 e la testa di serie n° 6 Erik Trovesi per 6-1 6-3. La testa di serie n° 2 Cippo ha sconfitto Alessandro Paulon per 6-0 6-1, il compagno di squadra Luca Paiardi per 6-2 6-2 e Mario Cabras per 6-4 6-1. Infine, la testa di serie n° 3 Zeni ha battuto Umberto Patermo per 6-4 6-2, Alessandro Ferrecchi per 6-1 6-1 e il giovanissimo Francesco Felici per 6-3 6-2.

Dopo aver superato la compagna di squadra e testa di serie n° 3 Vanessa Ricci per 6-1 6-4, Morotti ha raggiunto direttamente la finale a causa del ritiro di Monica Quassinti in semifinale. Lauro, invece, domani si giocherà l’accesso alla partita più importante affrontando Roberta Faccoli della Active Sport Brescia.

Il trend non si è invertito nemmeno nel singolare della categoria Quad (atleti con disabilità agli arti inferiori e disabilità ad almeno un arto superiore, uomini e donne insieme). Anche qui, i semifinalisti saranno le prime quattro teste di serie(tutte hanno saltato il 1° turno perché direttamente qualificate): Alberto Saja (Active Sport Brescia) ha superato Vincenzo Trojlo per 6-2 6-2. Alfredo Di Cosmo (Tennis Club Insubria Bregnano) ha sconfitto Massimo Girardello con lo stesso punteggio. Ivano Boriva (Active Sport Brescia) ha battuto Maria Grazia Lumini per 6-2 7-5. Davide Giozet (Tennis Club Sedico Belluno), infine, ha avuto la meglio su Katja Scherilloper 6-1 6-3. Sono iniziate, nel frattempo, anche le partite di doppio Open e Quad, oltre ai tornei di consolazione per gli atleti e le atlete eliminate nei turni precedenti.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI – SABATO 8 OTTOBRE – ORE 9

Singolare Open maschile

Edgar Scalvini – Fabian Mazzei

Giovanni Zeni – Antonio Cippo

Singolare Open femminile

Marianna Lauro – Roberta Faccoli

Singolare Quad

Alberto Saja – Davide Giozet

Ivano Boriva – Alfredo Di Cosmo

Doppio Open

Doppio Quad

Consolazione Open maschile

Consolazione Open femminile

I Campionati Italiani di Tennis in Carrozzina sono realizzati con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana Tennis e sono inclusi nel programma di Piemonte Regione Europea dello Sport 2022. La loro organizzazione da parte di Sportipiù non sarebbe possibile senza il fondamentale contributo degli sponsor: oltre ai sostenitori istituzionali Reply, Beneficentia Stiftung, Vigel, Angelini, Barricalla, Megadyne e Gruppo Ver Plast, vanno ad aggiungersi Dondi Salotti, Expo Srl, TeleFlex, Reale Group e Lauretana. Immancabile, come sempre, anche il supporto dei partner ISCOG, Volo2006, Lab 3.11, CPD Consulta Persone in Difficoltà e Autocarrozzeria Nuovo Jolly.

Per gli aggiornamenti su tabelloni e risultati consultare il sito www.sportdipiu.it alla sezione News;