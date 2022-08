Ferragosto: musei, cinema, piscine, spettacoli ed eventi, tante idee per chi è a Torino

Un Ferragosto con tante opportunità anche per chi resterà a Torino, senza la possibilità di raggiungere il mare o la montagna per la tradizionale gita fuori porta, o per chi arriverà sotto la Mole per scoprire la città e i suoi tesori.

Numerosi i musei aperti con ingresso gratuito o a 1 euro, piscine pronte ad accogliere i più sportivi e coloro che vorranno sfuggire al caldo torrido di quest’estate, cinema dove poter recuperare, da soli o con gli amici o insieme alla famiglia, qualche pellicola persa nei mesi scorsi e ancora spettacoli ed altri eventi.

Appuntamenti che la Città si è impegnata a raccogliere sotto un unico ‘cartellone’, coordinando e riunendo le singole iniziative, per tutte le cittadine e i cittadini rimasti a Torino.

Così, in un giorno solitamente ‘chiuso per ferie‘ come il 15 di agosto, sarà possibile usufruire di servizi e luoghi di svago presenti sul territorio: luoghi di divertimento, di cultura e di aggregazione – come anche i parchi cittadini – da vivere ugualmente appieno durante la stagione delle vacanze.

Ad accompagnare il prossimo ‘Ferragosto in città’ una campagna di comunicazione, con i primi manifesti che saranno affissi in questi giorni. Inquadrando il QR code con il proprio cellulare si potranno scoprire le varie iniziative.

Il programma è inoltre disponibile collegandosi sul sito

I musei aperti a Ferragosto:

– Museo Pietro Micca, ingresso gratuito

– Museo della Frutta, ingresso gratuito

– Borgo Medievale, ingresso gratuito

– Polo Museale dell’Università: Musei Lombroso e di Anatomia, ingresso gratuito

– Museo della Radio e Televisione, ingresso gratuito dalle 9:30 alle 18:30

– Castello di Rivoli, ingresso gratuito dalle 11 alle 17

– Palazzo Madama (FTM), ingresso a 1 euro

– GAM (FTM), ingresso a 1 euro

– MAO, Museo d’Arte Orientale (FTM), ingresso a 1 euro

– Museo Nazionale del Risorgimento, visita guidata alle ore 15.30 al costo di 4 euro da aggiungere al prezzo del biglietto (1 euro)

– Museo della Montagna, ingresso a 1 euro

– Fondazione Accorsi/Ometto, ingresso a 1 euro

– Fondazione Merz, ingresso a 1 euro

– Museo della Sindone, ingresso a 1 euro

– Pinacoteca Agnelli: ingresso gratuito con orario 11-21 alla Pista 500 e ingresso a 1 euro con orario 11-21 alle mostre ‘Sylvie Fleury. Turn Me On’ e ‘Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler’.

Apertura straordinaria anche del Museo Egizio, con orario 9-18:30.

I cinema:

Saranno aperti i cinema Ambrosio, Greenwich Village, Ideal Cityplex e Uci Lingotto.

Le piscine:

Saranno aperti gli impianti Trecate, Franzoj, Colletta e Lido.

Gli eventi:

Nel palinsesto degli eventi dell’estate torinese, consultabile sul sito www.comune.torino.it/eventi, previsti spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e serate musicali.

