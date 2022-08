Dal 2 all’8 settembre la mostra di Cleo Fariselli alle OG

Dal 2 all’8 settembre le Officine Grandi Riparazioni ospiteranno la mostra di Cleo Fariselli le cui opere ad olio su tavola sono ispirate alla gravidanza dell’artista stessa. I nove mesi di attesa e la nascita sono stati i punti di partenza per rappresentare delle esperienze trasformative non sono a livello fisico e personale, ma anche concettuale e filosofico. La pittrice ha analizzato questa esperienza in maniera diversa indagando sugli aspetti emancipativi e positivi.

La mostra si intitola “Veneri” ed è promossa da Almanac Projects, associazione no profit nata a Londra nel 2013 che si dedica all’arte contemporanea che durante l’esposizione organizzerà una serie di attività per riflettere sulla necessità di un rinnovato rapporto con la natura e sul ruolo semiologico ed immaginifico di rituali, miti e tradizioni in relazione al nostro presente. Non è la prima volta che Cleo Fariselli collabora con Almanac. La prima esperienza è stata nel 2019 con la mostra intitolata “Dancing” e sempre con Almanac ha vinto nel 2021 la decima edizione dell?italian Council progetto della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Questo riconoscimento finanzierà la produzione di un nuovo lavoro che verrà esposto all’estero tra quest’anno e il prossimo ed entrerà nelle collezioni del MAMbo di Bologna.

Marco Aceto